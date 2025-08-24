رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، جزئیات اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی را تشریح کرد و گفت: حذف یارانه پردرآمد‌ها تکلیف مجلس و برنامه هفتم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان جزییات حذف یارانه سه میلیون نفر را تشریح کرد.

رستمی با اشاره به بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت مکلف است یارانه نقدی خانوار‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان تاکید کرد: بر اساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد.

به گفته او، در این مرحله با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوار‌های کشور حدود یک میلیون از خانوار‌های با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده اند. رستمی ادامه داد: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است.

براساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال ۱۴۰۳ ده میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.

به گفته او، از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه نمایند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت مجددا با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تایید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوار‌ها مجددا برقرار خواهد شد.

رستمی خاطرنشان کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، دستکم مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد.

این منابع صرف حمایت از خانوار‌ها و اقشار نیازمند، از جمله خانوار‌های دچار فقر شدید که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوار‌های تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.

وی افزود: در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ همت برای خانوار‌های دهک یک تا ۷ تخصیص یافت.