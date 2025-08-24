پخش زنده
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ۶۵ درصد نیاز مدرسهسازی خوزستان در مناطق اهواز، باوی، کارون و حمیدیه متمرکز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خانمحمدی یکشنبه در جریان سفر به استان و در حاشیه بازدید از طرحهای مدرسهسازی اهواز بیان کرد: توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی در این مناطق از اولویتهای اصلی سازمان نوسازی مدارس کشور است.
وی گفت: تلاش داریم تا با تخصیص منابع و همکاری خیران، مدرسهسازی در استان توسعه یابد.
خانمحمدی ادامه داد: با توجه به جمعیت رو به افزایش دانشآموزان و تراکم بالای مدارس در برخی مناطق اهواز، برنامهریزی برای ساخت فضای آموزشی جدید در این شهر انجام شده تا دانشآموزان به راحتی به فضای آموزشی دسترسی داشته باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: با بهرهبرداری از فضای آموزشی جدید شرایط برای تحصیل دانشآموزان این شهرستان بهتر خواهد شد.
خانمحمدی با اشاره به ساخت طرح مدرسهسازی رییس جمهور در اهواز گفت: خشتگذاری این طرح با حضور رییس جمهور انجام شد و تکمیل آن از اولویتهای مهم وزارتخانه به شمار میرود و اعتبارات خاصی برای تکمیل آن اختصاص یافته است.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: این طرح نقطه عطفی در تحقق عدالت آموزشی استان خواهد بود.