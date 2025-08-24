به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمیدی، کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از امروز یکشنبه ۲ شهریورماه تا سه‌شنبه، جو استان پایدار خواهد بود و آسمانی صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از روز چهارشنبه با توجه به ورود جریانات شمالی، کاهش محسوس دما، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده به‌ویژه در نیمه غربی استان و وزش باد دور از انتظار نیست. همچنین نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهند که روز جمعه با تقویت این جریانات، بارش‌ها گسترده‌تر خواهد شد و وزش باد نیز ادامه خواهد داشت.

حمیدی در ادامه گفت: دریا امروز و فردا با موج کوتاه برای فعالیت‌های دریایی مناسب است و شرایط آرامی دارد. وی همچنین اعلام کرد: امروز شهرهای جویبار و ساری با ثبت دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی مازندران توصیه کرد: شهروندان و مسافران با توجه به تغییرات جوی از چهارشنبه، تمهیدات لازم را برای سفر و فعالیت‌های بیرونی در نظر بگیرند.