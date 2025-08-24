پخش زنده
در آخرین روز ماه صفر، مردم شرق استان با برپایی «موکبها» و «خیمههای خدمت» ارادت خود را به امام هشتم به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان با اشاره به حضور با ارزش شهرها و روستاهای شرق استان در این مراسم گفت: اینگونه مراسم تجلی همدلی و وحدت و فرصتی برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) است.
«خیمه یاد شهدا» با یادآوری ایثار، «نمایشگاه کتاب» با ترویج سیره رضوی، و «نذر خون» با نمادی از بخشش، بخشهایی از این اجتماع است.
پیادههایی که با طی مسیر ١٠ کیلومتری خود را به این اجتماع رسانده بودند از جلوههای ارادت به امام هشتم بود.