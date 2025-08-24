پخش زنده
معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات برای حل مشکل تداخل توصیه کرد که اپراتورها با ارائه خدمات Managed -Wi Fi مشکل را حل کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کیفیت نامطلوب اینترنت همراه در ماههای اخیر موجب نارضایتی کاربران اینترنت در کشور شده است به گونهای که سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر نامناسب بودن کیفیت ارتباطات ارایه شده تاکید کرده است.
وی هفته گذشته در جلسهای که با اپراتورهای اینترنت همراه و ثابت داشت، تاکید کرد که مردم از وضعیت اینترنت ناراضی هستند و باید وضعیت ارتباطات و شبکه اینترنت بهبود یابد.
طبق تاکید وزیر ارتباطات، این وزارتخانه به دنبال افزایش کیفیت اینترنت در کشور است، البته برای اجرای آن الزاماتی وجود دارد که این الزامات پیچیدگیهای خاص خود را دارد، اما باید در مسیر کیفیت بخشی در موضوع اینترنت بصورت گام به گام حرکت کرد.
در همین ارتباط بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز یکشنبه - در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بخشی از نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت در منازل به دلیل تداخل Wi-Fiها در مجتمعهای مسکونی و یا نقاط پرتراکم شهری است. در بسیاری از کشورها اپراتورها با ارائه خدمات Managed -Wi Fi این مشکل را حل کردهاند.
وی در ادامه دو توصیه به کاربران و اپراتورها داشت:
توصیه به اپراتورها: ارائه مودمهای هوشمند و سرویسهای Wi-Fi مدیریت شده.
توصیه به کاربران: استفاده از مودمهای نسل جدید (Wi-Fi ۶/۶E) و یا باند ۵ گیگاهرتز.
دلیل ضعیف بودن اینترنت در ماههای اخیر چیست؟
وایفای، رایجترین روش برقراری ارتباط بیسیم داده در یک مکان ثابت است. این فناوری به دستگاههای مختلف مانند گوشیهای موبایل، تبلتها، لپتاپها و حتی تلویزیونها اجازه میدهد تا بدون نیاز به کابل به به شبکهای متصل شده و از طریق آن به اینترنت دسترسی پیدا کرده و منابع شبکه را به اشتراک بگذارند.
صرف نظر از نحوه استفاده از وایفای، هدف نهایی آن ایجاد یک سیگنال بیسیم است که به دستگاههای دیگر اجازه میدهد تا برای فعالیتهایی مانند برقراری ارتباط، سرگرمی، انتقال فایل، ارسال پیام صوتی و تبادل اطلاعات به فرستندهی اصلی متصل شوند.