وزارت امور خارجه ترکیه با اعلام اینکه قحطی در غزه نتیجه حملات و محاصره اسرائیل است، تاکید کرد: بیپاسخ ماندن جنایات جنگی این رژیم، آن را در ادامه سیاستهای «نسلکشی» علیه فلسطینیان جسورتر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این وزارتخانه در بیانیهای درباره قحطی در غزه تأکید کرد: گزارش «طبقهبندی یکپارچه سطح امنیت غذایی» سازمان ملل متحد (IPC) با حمایت سازمان ملل متحد و اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره این گزارش بار دیگر ابعاد فاجعه انسانی ناشی از «سیاستهای نسلکشی دولت بنیامین نتانیاهو علیه فلسطینیها در غزه» را آشکار کرد.
در این بیانیه آمده است: آنچه اسرائیل را جسور و بیپروا ساخته، بیکیفر ماندن جنایات جنگی و نقضهای حقوق بینالملل این رژیم تا امروز است.
وزارت امور خارجه ترکیه با تأکید بر ضرورت دستیابی به آتشبس دائمی در غزه، محاکمه مسئولان این جنایات و باز نگه داشتن بیوقفه گذرگاههای کمکرسانی انسانی تصریح کرد: اینها از اساسیترین تعهدات حقوق بینالملل و بشریت است. ترکیه نیز همچنان بدون هیچگونه چشمپوشی به حمایت از مبارزه عادلانه ملت فلسطین ادامه خواهد داد.