با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی نوآورانه در کشور و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز پذیرای دانشجویان در دوره‌های کارورزی و کارآموزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ متقاضیان می‌توانند برای گذراندن دوره‌های کارورزی با ارائه معرفی‌نامه از سوی دانشگاه، این دوره را در محیطی پویا با امکان جذب و استخدام توسط شرکت‌های دانش‌بنیان بگذرانند.

این دوره‌ها توسط IF Academy در محل کارخانه نوآوری البرز برگزار می‌شود، نفرات برتر دوره‌های کارورزی توسط کارخانه نوآوری برای ۳ ماه بورسیه شده و می‌توانند از امکانات آموزشی، توانمندسازی و منتورینگ تخصصی توسط شرکت‌های دانش بنیان مستقر نیز بهره‌مند شوند.

کارخانه نوآوری البرز آمادگی همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش کارآموز را دارد.

دانشجویان علاقمندان به گذراندن دوره کارورزی در کارخانه نوآوری البرز می‌توانند درخواست خود را به نشانی https://alborzinnovationfactory.ir/ifacademy ارسال کنند.