به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر حسینیه و زائرسرای اصفهانی‌های مشهد، پیشرفت فیزیکی این طرح را در مرحله تاسیسات و نازک کاری بیان کرد و گفت: دراین مرحله از اجرای طرح، حسینیه با زیربنای ۳۰ هزار متر مربع در ۱۱ طبقه شامل ۳۰۰ اتاق و ۱۲۰۰ تخت برای اسکان زائران ساخته می‌شود.

اسدی، بهره برداری از این طرح را در شهریور سال آینده پیش بینی کرد و افزود: دو طبقه پارکینگ و یک سالن اجتماعات چندمنظوره هزار متری نیز در این مرحله پیش‌بینی شده است.

وی، تکمیل این مرحله از طرح را نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دانست و گفت: امیدواریم این اعتبار همچون گذشته با مشارکت خیران اصفهانی تأمین شود.

او ادامه داد: در حال حاضر این حسینیه که با همت خیران ساخته شده و حدود ۲۰۰ اتاق دارد، سال‌هاست در خدمت زائران اصفهانی است و البته این تعداد اتاق پاسخگوی تعداد زیاد زائران استان اصفهان نیست.