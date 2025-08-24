معاون وزیر نیرو گفت فردا و در قالب پویش ایران آباد، یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶ مگاوات در میاندره سمنان افتتاح می شود که با بهره‌برداری از آن، سالانه حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما محسن طرز طلب با بیان اینکه قطعه نخست نیروگاه میاندره به ظرفیت ۶ مگاوات فردا با حضور وزیر کشور به بهره برداری خواهد رسید افزود؛ این نیروگاه در قالب ۳ بلوک ۳ مگاواتی در حال احداث است که قطعه نخست آن به ظرفیت ۶ مگاوات (در‌قالب ۲ بلوک ۳ مگاواتی) فردا به بهره برداری خواهد رسید.

طرزطلب با اشاره به اینکه قطعه نخست این نیروگاه با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده و به مدار تولید برق کشور متصل شده است خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این قطعه، سالانه حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید می‌شود که معادل صرفه‌جویی ۳ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل است.

براساس این گزارش نیروگاه ها‌ی خورشیدی به علت استقرار در مجاورت خطوط توزیع، کمترین میزان اتلاف برق را دارند. همچنین‌با آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال و فوق توزیع، زمینه برای احداث نیروگاه‌های جدید در کنار این خطوط فراهم می‌سازد.

عدم نیاز به احداث خط و پست انتقال موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها برای اتصال به شبکه سراسری از جمله مزایای نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.