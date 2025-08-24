طبخ و توزیع ۱۰۰۰ پرس غذای گرم در تکاب

بمناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) و به همت کانون خادمیاران رضوی، دفتر امام جمعه و حوزه علمیه حضرت رسول اکرم (ص) تعداد ۱۰۰۰ پرس غذا طبخ و در بین نیازمندان توزیع شد.