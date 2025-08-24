بمناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) و به همت کانون خادمیاران رضوی، دفتر امام جمعه و حوزه علمیه حضرت رسول اکرم (ص) تعداد ۱۰۰۰ پرس غذا طبخ و در بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: بمناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) و به همت کانون خادمیاران رضوی، دفتر امام جمعه و حوزه علمیه حضرت رسول اکرم (ص) تعداد ۱۰۰۰ پرس غذا طبخ و در بین نیازمندان توزیع شد.
امام جمعه تکاب افزود: به همت کانون خادمیاران رضوی، دفتر امام جمعه و حوزه علمیه تکاب و با مساعدت خیرین نیک اندیش ۱۰۰۰ پرس غذای گرم طبخ و در بین نیازمندان توزیع شد.