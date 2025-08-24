افتتاح ۱۱۲ پروژه بخش کشاورزی در آذربایجانغربی همزمان با هفته دولت
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: همزمان با هفته دولت ۱۴۰۴، ۱۱۲ پروژه بخش کشاورزی با مجموع سرمایهگذاری ۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال در استان به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمدرضا اصغری افزود: ۱۱۲ طرح آماده بهرهبرداری و چهار طرح آماده کلنگزنی است که برای ۲ هزار و ۲۲۱ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد و بیش از ۲۴ هزار خانوار روستایی و عشایری از مزایای آن برخوردار میشوند.
وی با اشاره به شعار امسال هفته دولت "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" اظهار کرد: هفته دولت فرصت بازگویی خدمات نظام و دولت در مسیر خدمت به مردم است. با تلاش شبانهروزی فعالان بخش کشاورزی، در شرایط دشوار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم بدون وقفه ادامه یافت.
اصغری اضافه کرد: این پروژهها در بخشهای بهبود تولیدات گیاهی، دامی، صنایع و بازرگانی کشاورزی، آب و خاک، شیلات، منابع طبیعی، امور عشایر و تعاون روستایی اجرا میشود. از جمله این طرحها میتوان به احداث گلخانه، واحدهای مرغداری و پرواربندی، سردخانه و کارخانه خوراک دام، سیستمهای نوین آبیاری، پروژههای آبخیزداری و بیابانزدایی، بهسازی ایلراهها و مراکز عرضه نهادهها اشاره کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: از مجموع سرمایهگذاریها، ۷ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی، یک هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و ۴۹۳ میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.
وی با اشاره به طرحهای آماده کلنگزنی افزود: تعداد ۴ طرح با اعتبار بالغ بر ۴ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای تعداد ۱۲۴ نفر، اشتغال غیر مستقیم ۱۸۱ نفر و ۳ هزار و ۱۲۴ خانوار بهرهمند آماده کلنگزنی در این ایام شده است.
وی اجرای این طرحها را گامی مهم در مسیر تحقق امنیت غذایی، رونق تولید، ارتقای بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار در استان دانست.