جان بولتون و دونالد ترامپ به عنوان دو متحد سابق تندروی ضدایرانی، سرخورده از ناکامیهایشان در قبال ایران، هم اکنون به دو دشمن کینه توز هم تبدیل شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، بعد از آنکه ماموران اف بی آی محل کار و خانه بولتون یورش بردند و بعد از تفتیش، اسناد زیادی را توقیف کردند، حالا جان بولتون با احتمال محکوم شدن تا ۲۰ سال زندان روبروست.
جاناتان تورلی حقوقدان آمریکایی در این باره گفت: بولتون در صورت محکوم شدن ممکن است با مجازات حبس سنگینی روبهرو شود. ممکن است اتهامات او مربوط به حوزه دفاع و امنیت ملی باشد که در این صورت احتمال مجازات او افزایش مییابد. مجازات احتمالی زندان برای او از پنج تا بیست سال متغیر است و ممکن است در شرایطی تا ۲۰ سال زندان هم افزایش یابد. او دائم بر طبل جنگ با ایران میکوبید و حتی در تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به ایران هم به طور مستمر دولت آمریکا را به جنگ مستقیم با ایران تشویق وتحریک میکرد، رویکردی که در افکار عمومی آمریکا با مخالفتهای گستردهای روبروست.
آرت مورفی فعال سیاسی ضدجنگ آمریکایی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در نیویورک در این باره گفت: تندروهایی مثل جان بولتون کسانی هستند که به طور مشخص بیش از ۲۰ سال قبل نقشه کشیدند که هفت کشور را در غرب آسیا و شمال افریقا سرنگون کنند که آخرین آنها ایران بود. در همه این مدت هم درباره ایران شکست خوردهاند، از نظر ما بین بولتون، ترامپ و نتانیاهو هیچ تفاوتی وجود ندارد و در جنگ اخیرشان برضد ایران هم هر سه مانند هم بر طبل جنگ میکوبیدند، جنگی که قطعا برضد منافع آمریکاست، بنابراین فکر میکنم یک بازی بزرگتر در حال انجام است.