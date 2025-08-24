معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، در آغاز برنامه‌های هفته دولت، از نمایشگاه نخستین جشنواره ملی هنر خلاق در اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در دومین روز از هفته دولت، از نمایشگاه نخستین «جشنواره ملی هنر خلاق» واقع در گالری باغ سرمایه هتل عباسی اصفهان بازدید کرد .

در این بازدید که به همراهی رسول بیدرام عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان، مؤسس گالری باغ سرمایه و همچنین مدیر این جشنواره ملی، نوراله عبدالهی معاون صنایع دستی استان اصفهان و محمد رضا اخلاقی مدیر اولین خانه صنایع دستی اصفهان انجام شد، آثار هنری خلاق و نوآورانه هنرمندان مورد بررسی و تقدیر قرار گرفت.

معاون صنایع دستی کشور با حضور در این نمایشگاه، از نزدیک در جریان آخرین دستاورد‌ها و خلاقیت‌های هنری در حوزه صنایع دستی و هنر‌های سنتی قرار گرفت و با هنرمندان حاضر در این رویداد ملی گفت‌و‌گو کرد.

رسول بیدرام مؤسس گالری باغ سرمایه و مدیر این جشنواره ملی نیز در این بازدید، توضیحاتی را درباره اهداف برگزاری این جشنواره، کیفیّت آثار ارائه شده و نقش آن در احیاء و توسعه هنر‌های بومی و معاصر ارائه کرد .

نمایشگاه «جشنواره ملی هنر خلاق» به عنوان یکی از رویداد‌های شاخص هفته دولت در اصفهان، زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های هنری خلاق کشور و تقویت پیوند بین هنر‌های سنتی و معاصر است.