برگزاری کارگاه های خلاقیت مادر وکودک در طرح شوق رویش
اردوی شوق رویش غنچههای هلال با محوریت کارگاه های خلاقیت مادران و کودکان البرزی برگزار شد.
سید حسین بهنامیان اظهار کرد: این برنامه با هدف تقویت روحیه نشاط، خلاقیت و همبستگی در بین خانوادهها و کودکان طراحی و اجرا شد و بخشهای متنوعی همچون بازیهای هدفمند، مسابقات ورزشی، نقاشی، تشکیل حلقه صلح و دوستی آموزشهای مهارتمحور را دربر داشت.
بهنامیان گفت: یکی از بخشهای مورد توجه این اردو، کارگاه آشنایی با مراحل تهیه و پخت نان سنتی بود که با هدایت مسئول خانه هلال فرخآباد زیبادشت برگزار شد و با استقبال چشمگیر مادران و کودکان همراه بود.
وی افزود: برنامه ها در چارچوب فعالیتهای بشردوستانه و فرهنگی جمعیت هلالاحمر، با رویکرد ارتقای سلامت روان، ایجاد محیطی پرنشاط و تقویت روابط خانوادگی به اجرا درآمد.