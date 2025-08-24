به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جوان خوش ذوق سردشتی توانسته است در تاکستان یک هکتاری خود بیش از ۵۰ رقم انگور خارجی را تولید، تکثیر و به مرحله باردهی برساند.

او می‌گوید این ارقام در بازارهای جهانی مشتریان ثابتی دارد و سال گذشته محصول خود را به امارات صادرکرده است.

این جوان خوش ذوق، اهل روستای واوان شهرستان سردشت است و می‌گوید، برای تجاری سازی محصول انگور اقدام به تولید ارقامی با پسند جهانی کرده است.

وی می گوید: از کودکی علاقه زیادی به باغداری و کشاورزی داشتم چون پیشه پدر و پدر بزرگم هم باغداری بود و به این فکر افتادم که تنوع بیشتری به تولید محصول انگور بدم چون تنوع بیشتر باعث جذب مشتری و خریدار بیشتر و در نتیجه فروش بیشتر می شود.

هاوکار موحد افزود: در میان کشورهایی که مهد تولید انگور هستند همچون امریکا ، روسیه و اکراین توسط دوستان و حتی صادرکنندگان اقدام به تهیه ارقام جدید کردم و در قرنطینه باغ خودم پرورش دادم تا از لحاظ بیماری و سازگاری با آب و هوا و محیط منطقه تحت کنترل قرار دهم.

موحد گفت: الان حدود ۸۰ نوع رقم انگور در مجموعه داریم که از این تعداد ۵۰ نوع به بار نشسته است. برخی ها نزدیک به یک ماه است که زودرس هستند به اتمام رسیده و برخی ارقام هم که پاییزی هستند هنوز به بار نرسیده اند.

به گفته آقای موحد، بهترین ارقام انگور در جهان رقم های آمریکایی بی دانه همچون موندراپ است که در کل جهان مورد پسند است که این رقم ها فوق تجاری هستند و ما هم بیشترین تمرکزمون بر روی مندراپ است که همه پسند است و سال گذشته به کشور امارات صادرات داشتیم و امسال هم این صادارت به کشورهای همسایه را خواهیم داشت.

انگور سیاه و بومی سردشت از مرغو‌ترین ارقام انگور درکشور است که در کنار آن پرورش و سازگار کردن ارقام خارجی با آب و هوای این منطقه، ظرفیت تولید این محصول را در سردشت افزایش و زمینه فعالیت صنایع تبدیلی را بیش از پیش فراهم می‌کند.