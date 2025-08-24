به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد ابوطالبی کشتی گیر قمی که در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شده است، امروز در دیدار رده‌بندی وزن ۶۳ کیلوگرم با نتیجه ۹ - صفر کریستین میلنکوف از بلغارستان را شکست داد و با قرار گرفتن بر سکوی سومی جهان، مدال برنز این وزن را بر گردن آویخت.

ابوطالبی پیش از این در دور نخست مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. در دور بعد تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به جدول شانس مجدد رفت.

وی در جدول شانس مجدد و پیش از بازی رده‌بندی هم، لاندان دروری از آمریکا را ۱۱ - صفر شکست داده بود.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی بلغارستان در حال پیگیری است.