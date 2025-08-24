به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با بهره برداری از این طرح ها، بیش از ۳۰۸ شغل مستقیم و یک‌هزار و ۹۶۷ شغل نیز به طور غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف و متناسب با نیاز هر منطقه اجرا می‌شود و آیین بهره‌برداری آنها با حضور معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران برگزار خواهد شد.

احمد کرمی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دولت و با تأکید بر این که خدمت‌رسانی و مردم‌محوری باید سرلوحه کار همه مدیران باشد، گفت: هفته دولت علاوه بر تبیین دستاورد‌ها و اقدامات دولت، فرصتی ویژه برای توجه به مشکلات مردم است و مهم‌ترین وظیفه مدیران، حضور میدانی در میان مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنها است.