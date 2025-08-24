شهروند خبرنگار
۰۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۸
همدان
اجتماعی
استمرار هوای گرم در استان همدان
کارشناس هواشناسی استان همدان برای ۴۸ ساعت آینده از دمای ۳۹ درجه در برخی از مناطق استان خبر داد.
