زمینههای بهرهمندی از زمینهای بلااستفاده شهری با کاربری زراعی، برای ایجاد مجموعههای تولیدی، کارگاهها و بازارچههای صنایع دستی با اعطای معافیتهای دولتی و تسهیل فرآیندهای اداری مورد بررسی و توافق اولیه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در جلسهای با حضور مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور ، راهکارهای عملیاتی برای توسعه فضاهای تولید و فروش صنایع دستی بر روی زمینهای بلااستفاده بررسی شد .
محور اصلی این نشست، بررسی امکان تغییر کاربری زمینهای زراعی بلااستفادهای بود که به دلیل شرایط، امکان بهرهبرداری کشاورزی در آنها وجود ندارد. هدف از این طرح، استفاده بهینه از این اراضی برای احداث کارگاهها و بازارچههای دائمی صنایع دستی و همچنین مجموعههای تولیدی و بازرگانی، با بهرهمندی از معافیتهای دولتی و با هدف توسعه و ارزانسازی این اماکن است.
خانم جلالی دهکردی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت : این اقدام با هدف کاهش قیمت تمامشده محصولات، تسهیل امور اداری برای فعالان این حوزه و رهایی آنان از محدودیتهای قانونی موجود صورت می گیرد و این طرح میتواند نقش بسزایی در رونق تولید، اشتغالزایی و توسعه پایدار داشته باشد.
در این جلسه مقرر شد بررسیهای کارشناسی دقیقتری توسط معاونت صنایع دستی انجام و اطلاعات لازم در اختیار سازمان امور اراضی کشور قرار گیرد. نتیجه نهایی، الحاق مواردی به آییننامه معافیتهای اخذشده توسط معاونت گردشگری خواهد بود تا پشتوانه قانونی لازم برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این طرح فراهم شود.
این توافق گام مهمی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی و توسعه زیرساختهای این حوزه به شمار میرود.