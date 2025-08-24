به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران آذربایجان‌غربی با هدف شناخت بیشتر مناطق گردشگری، از غار آبی- تاریخی سهولان بازدید کردند.

فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد در حاشیه این بازدید از تدوین طرح جامع زیست ‌محیطی با هدف توسعه و حفاظت از جاذبه های گردشگری خبر داد.

قندیل‌ها، وجود پرندگان و عمق آب، گوشه ای از جذابیت‌های غار سهولان هستند و رازهای نهفته و زیبایی های غار طبیعی، بخشی از قدرت خالق یکتا را در این غار نشان می دهد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود <div id="video-display-embed-code_55209387"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5549829/55209387?width=600&height=350"></script></div>