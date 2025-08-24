پخش زنده
جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران آذربایجانغربی از غار سهولان مهاباد بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران آذربایجانغربی با هدف شناخت بیشتر مناطق گردشگری، از غار آبی- تاریخی سهولان بازدید کردند.
فاروق سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد در حاشیه این بازدید از تدوین طرح جامع زیست محیطی با هدف توسعه و حفاظت از جاذبه های گردشگری خبر داد.
قندیلها، وجود پرندگان و عمق آب، گوشه ای از جذابیتهای غار سهولان هستند و رازهای نهفته و زیبایی های غار طبیعی، بخشی از قدرت خالق یکتا را در این غار نشان می دهد.