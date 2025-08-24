پخش زنده
فشارهای اقتصادی آمریکا علیه هند، نه تنها مانع خرید نفت از روسیه نشده بلکه به نزدیکی بیشتر دهلینو با مسکو و پکن منجر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو ، ایالات متحده در واکنش به واردات نفت روسیه، تعرفههای سنگینی تا سقف ۵۰ درصد بر کالاهای هندی وضع کرده است؛ اقدامی که به گفته ناظران، از سنگینترین تعرفهها در تاریخ روابط دو کشور محسوب میشود.
با وجود این فشارها، وزرای خارجه هند و روسیه در مسکو توافق کردند سطح روابط تجاری را گسترش دهند؛ توافقی که نشان میدهد تحریمها و محدودیتهای واشنگتن عملاً بیاثر مانده است.
در همین حال، اتحادیه اروپا و آمریکا واردات هند از روسیه را به تأمین مالی جنگ اوکراین متهم کردهاند؛ اتهامی که دهلینو آن را رد کرده و غرب را به دوگانگی در معیارها متهم میکند. به موازات این تنشها، نشانههایی از نزدیکی هند و چین نیز آشکار شده است؛ از جمله ازسرگیری پروازهای مستقیم و گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو قدرت آسیایی تنشها به حوزه خدمات پستی نیز کشیده شده است.
اداره پست هند اعلام کرده از فردا ۲۵ اوت ارسال مرسولات به آمریکا را متوقف خواهد کرد؛ تصمیمی که در پی فرمان جدید واشنگتن اتخاذ شد. بر اساس این فرمان، معافیتهای گمرکی لغو و همه بستهها مشمول عوارض میشوند.
سوبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند، نیز با دفاع از روابط انرژی کشورش با روسیه تأکید کرد دهلینو مستقل از فشارهای خارجی تصمیم میگیرد. او یادآور شد که هند پیشتر به دلیل فشارهای آمریکا واردات نفت از ایران را کاهش داده، در حالیکه چین از این فرصت استفاده کرده و همچنان انرژی خود را از ایران و روسیه تأمین میکند.
به گفته او، اکنون آمریکا به خاطر نفت روسیه، هند را مجازات میکند؛ در حالی که چین با وجود واردات گسترده، با هیچ تعرفهای روبهرو نیست.
تحلیلگران معتقدند مجموعه این تحولات، فشارهای آمریکا را به نقطهای معکوس رسانده است؛ جایی که به جای فاصله انداختن میان هند و روسیه یا چین، زمینه شکلگیری مثلثی تازه در شرق را فراهم میکند.