به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شرکت ملی نفت ایران در واکنش به انتقادات مطرح‌شده درباره انتصاب «برات قبادیان» به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد: با توجه به عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این شرکت تا زمان تشکیل سازمان جدید، مطابق وظایف قانونی و مصوبات شورای اقتصاد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رعایت مفاد و تکالیف قانونی در مورد این شرکت، پس از ادغام امری واجب و ضروری است، بدیهی است که پس از ادغام یاد شده، قوانین و مقررات ابلاغی در زمینه الزام‌های قانونی جدید به‌صورت کامل رعایت می‌شود.

انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در دولت چهاردهم در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ در مجمع عمومی انجام شده و در خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر مدیرعامل این شرکت، مجمع عمومی مجدداً تشکیل نشست داده و نسبت به جانشینی مدیرعامل در هیئت مدیره به جای مدیرعامل پیشین اقدام کرده است.