به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر زالان پک از صربستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر یوسف توسون از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر راتبک پایازبکوف از قرقیزستان را از پیش برو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر زائور بسلیکویف از روسیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. بویری در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر ۱ مغلوب آنری پوتکارادزه از گرجستان شد و به مدال نقره رسید.