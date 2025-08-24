رئیس جمهور ضمن قدردانی از بیانات حمایتی امروز رهبر معظم انقلاب نوشت: از حسن نظر و پشتیبانی مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر می‌کنم، توصیه ایشان به وحدت و انسجام ملی را به گوش جان بشنویم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان عصر یکشنبه - دوم شهریور - در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیگیری و تلاش برای خدمتگزاری شایسته و بی منت، وظیفه رئیس جمهور و مبتنی بر عهدی است که با مردم و برای اعتلای نام ایران بسته‌ایم.

وی افزود: از حسن نظر و پشتیبانی مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر می‌کنم، توصیه ایشان به وحدت و انسجام ملی را به گوش جان بشنویم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز - یکشنبه دوم شهریور ماه - در سالروز شهادت امام رئوف حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) در دیدار هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم حمایت از خدمتگزاران کشور را ضروری خواندند و افزودند: مردم از خدمتگزاران از جمله رئیس‌جمهور که پر کار، پر تلاش و پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد.