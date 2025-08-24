محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به مشهد ضمن شرکت در آیین‌های سوگواری دهه پایانی صفر از طرح‌های عمرانی حرم مطهر رضوی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجلس شورای اسلامی مانند سال‌های گذشته با حضور در هیات آل یاسین در مشهد در آیین سوگواری وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) حضور یافت.

در مراسم امروز که با حضور آحاد مردم، شماری از نمایندگان مجلس و مسئولان استان خراسان رضوی همراه بود، حجت الاسلام علیزاده سخنرانی کرد و سید محمود علوی و مهدی رسولی به ذکر مصیبت پرداختند.