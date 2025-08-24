فرماندهان نظامی و انتظامی استان مرکزی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، پیام تبریک صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام تبریک فرماندهان نظامی و انتظامی استان مرکزی که به مناسبت هفته دولت منتشر شد، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن هفته دولت، که مزین به نام و یاد شهدای گرانقدر، رجایی و باهنر است، فرصتی مغتنم برای تکریم و تجلیل از خدمات صادقانه و تلاشهای بیوقفه دولتمردان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
این هفته، یادآور دوران پربرکت خدمتگزاری خادمان راستین ملت است که با ایثار و از خودگذشتگی، الگویی ماندگار از خدمتگزاری خالصانه را به یادگار گذاشتند.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را به تمامی دولتمردان خدوم و متعهد، به ویژه استاندار محترم و کارکنان و مدیران پرتلاش دستگاههای اجرایی استان مرکزی، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
خدمتگزاری به مردم شریف ایران، افتخاری بزرگ است که مسئولیت سنگینی را بر دوش تمامی خدمتگزاران نظام میگذارد، در این مسیر پرفراز و نشیب، همت و تلاش جهادی، همدلی و همزبانی، و روحیه خدمت بیمنت، رمز موفقیت و دستیابی به اهداف عالیه نظام و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است.
در این میان، نقش ارزشمند و حیاتی بسـیج ادارات و کارمندان، به عنوان بازوان پرتوان و مخلص نظام در تمامی عرصههای خدمترسانی، بر هیچ کس پوشیده نیست، بسیجیان جان بر کف در سنگر ادارات، با روحیه ایثارگری و تعهد انقلابی، همواره پیشرو در ارائه خدمات مطلوب، افزایش بهرهوری و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم بودهاند.
امید است با توکل به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج)، و با بهرهگیری از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تمامی مسئولان و کارگزاران نظام، به ویژه در استان مرکزی، با عزمی راسخ و تلاشی مضاعف، در جهت اعتلای ایران اسلامی و تحقق آرمانهای والای انقلاب، موفق و مؤید باشند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی فرمانده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دولت، تجلیگاه شکوه خدمت، صداقت در مسئولیت و تعهد به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است. این ایام، یادآور تلاشهای بیوقفه و خالصانه مردان و زنانی است که با ایمان به خدا، عشق به وطن و باور به مردم، بار سنگین خدمترسانی را بر دوش گرفتهاند و در مسیر تعالی ایران عزیز گام برمیدارند.
در این هفته مبارک، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی، باهنر و رئیسی که الگوی راستین خدمتگزاری و مردمداری بودند، بر خود فرض میدانم که از زحمات بیدریغ و تلاشهای شبانهروزی تمامی دولتمردان و مسئولان خدوم کشور قدردانی نمایم. بیتردید، استمرار حرکت در مسیر عدالت، توسعه، و رفاه عمومی، مرهون همت بلند و اراده استوار خدمتگزارانی است که با نگاهی ملی و رویکردی مردمی، در سنگرهای مختلف اجرایی، به آبادانی ایران اسلامی میاندیشند.
هفته دولت، فرصتی است برای بازخوانی ارزشهای اصیل خدمت، بازنگری در مسیرهای پیشرو، و تجدید عهد با مردم؛ مردمی که با صبوری، امید و همراهی، همواره پشتوانه اصلی نظام و دولت بودهاند. این مناسبت، نه تنها یادآور مسئولیتهای سنگین مدیران اجرایی است، بلکه نمادی از پیوند عمیق میان دولت و ملت در مسیر تحقق اهداف بلند جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
امید آنکه با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و همافزایی، تدبیر، و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعی کشور، شاهد شکوفایی روزافزون ایران اسلامی در عرصههای گوناگون باشیم و دولت محترم، با تکیه بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، بتواند گامهای مؤثرتری در مسیر پیشرفت، عدالت و عزت ملی بردارد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی
سرتیپ دوم ستاد هادی رفیعی کیا