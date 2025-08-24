به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی امروز در آیین سوگواری امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی گفت: وقتی پیامبر می‌ فرمایند «فاطمه بضعه من است» یا «امام رضا بضعه من است» منظور آن است که این دو بزرگوار بخش حیاتی و سرمایه‌ ای از وجود ایشان هستند که نقش بنیادین در استمرار اسلام و تحقق امامت دارند.

آیت الله سید احمد علم الهدی به تحلیل سفر امام رضا (ع) از مدینه به خراسان پرداخت و به تشریح تحمیل ولایتعهدی به امام رضا (ع) در حکومت عباسی اشاره کرد و افزود: امام رضا (ع) قبل از سفر به خراسان و در شهر مدینه از شهادت خود در خراسان خبر داده است و این گونه به افشای برنامه ولایتعهدی حکومت عباسی بین مسلمانان و شیعیان پرداخت.

امام جمعه مشهد گفت: هنگام پیشنهاد ولایتعهدی، امام به مامون گفت اگر خلافت را خدا به تو داده تو حق نداری آن را به دیگری واگذار کنی و اگر خدا خلافت را به تو نداده چرا آن را پذیرفتی و غصب کردی.

علم الهدی به نقل روایت تاریخی از خرید مکان دفن امام در طوس توسط آن امام همام پرداخت و افزود: امام رضا (ع) در توقف خود در طوس و پیش از سفر به مرو فرمودند هیچ زائری من را اینجا زیارت نمی کند و هیچ مسلمانی من را سلام نمی دهد مگر این که آمرزش خدا برای او واجب شود و من او را شفاعت کنم.

آیین سوگواری و سخنرانی به مناسبت شهادت حضرت رضا (ع) با حضور گسترده زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در رواق امام خمینی (ره) با ذکر مصیبت و مداحی ذاکران تا پیش از نماز ظهر و عصر ادامه یافت.