به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در این مسابقات 8 بازیکن و 1 داور از شهر راین در این تیم حضور داشتند که موفق به کسب مدال های رنگارنگ شدند.

در این رقابتها یسنا زمانی نوجوان (_47) کاتا طلا کومیته طلا،ارغوان حاج محمدی خردسالان (_26) کاتا طلا کومیته نقره،آتریسا بهادر نونهال (44_) کاتا نقره کومیته نقره،مهدیه نصری زاده بزرگسال (50_) کومیته نقره _ کاتا برنز،مریم مولایی جوانان (50_) کاتا نقره _ کومیته برنز،آیسان صمدی نسب جوانان (59_) کاتا برنز _ کومیته نقره،عسل بهرامجردی نوجوان کاتا نقره و فاطمه نقدی بزرگسال (50_) کومیته برنز را کسب کردند.