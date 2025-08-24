به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، به گفته روح الله شهداد نژاد فرماندار راور ، 188کیلومتر از این مسیر در حوزه راور است که نیمی از این رقم قبل از راور‌ و مابقی بعد از راور‌ و بسمت‌حوزه خراسان است .

وی با اشاره به فعالیت سه شرکت در نقاط مختلف این مسیر ، از آماده سازی هشت کیلومتر دیگر ، و قرار گرفتن زیر بار ترافیک در هفته‌ دولت خبر داد.

از کرمان تا کوهساران نیز به طول ۶۵ کیلومتر کامل دوبانده شده است

وی با اشاره به اینکه، بخشهایی از محور ۹۰ کیلومتری راور به دیهوک و دیگه رستم ، نیز در دست اجرای باند دوم است ، از آماده سازی زیر ساخت بیست کیلومتر این مسیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا یکماه آینده این میزان به بهره برداری برسد .

شهداد نژاد افزود :اگر مسئولین راه و شهرسازی ، برای تکمیل ۴۵ کیلومتر باقیمانده این مسیر نیز سریعتر اقدامات لازم را برای جذب پیمانکار انجام دهند ، تا یکسال آینده همه مشکلات این جاده بر طرف و کل راه دسترسی به خراسان. دو بانده. میشود.