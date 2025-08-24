استاندار کرمان اعلام کرد: همزمان با هفته دولت، ۷۳۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان رفسنجان به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،محمدعلی طالبی، امروز در حاشیه افتتاح سالن ورزشی در رفسنجان و در جمع مردم این منطقه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام گفت: افزون بر پروژه‌های امروز، چند طرح نیز به‌صورت حضوری افتتاح شد و چند پروژه بزرگ صنعتی و معدنی در رفسنجان پیش رو داریم که با حضور مقامات عالی کشور افتتاح خواهند شد.

وی مجموعه اقدامات دولت در حوزه‌های صنعتی، معدنی، شهری و روستایی را بیانگر اهتمام دولت به حل مسائل مردم دانست و افزود: رفسنجان از ظرفیت‌های ارزشمند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع برخوردار است و نباید اقتصاد این شهرستان تنها بر کشاورزی سنتی و تک‌محصولی استوار باشد.

سالن ورزشی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در رفسنجان با حضور استاندار کرمان افتتاح شد.این سالن ورزشی در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان احداث شده است.

افتتاح روکش آسفالت جاده همت‌آباد به عباس‌آباد امین به طول ۱۴ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال توسط استاندار افتتاح شد.

استاندار کرمان همچنین از پروژه احداث ۱۴۰۰ واحد مسکونی مهمانشهر جدید رفسنجان که هم‌اکنون با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد،پروژه در حال احداث تصفیه خانه آب شهر رفسنجان در زمینی با وسعت ۷ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان با ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی که دوماه اینده به بهره برداری میرسد بازدید کرد.