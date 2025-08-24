به گزارش خبرگزاری صدا و سیما .، سرگئی لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آماده دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین است، اما زمانی که دستور کار این نشست مشخص شده باشد و اکنون این دستور کار مشخص نیست.

وی افزود: زلنسکی به‌عنوان «رئیس دوفاکتوی رژیم اوکراین» شناخته می‌شود، اما مشروعیت امضای توافق صلح را ندارد. ما او را به‌عنوان رئیس دوفاکتوی رژیم به رسمیت می‌شناسیم و در این ظرفیت آماده دیدار با او هستیم، اما زمانی که به مرحله امضای اسناد برسیم، شخص امضاکننده باید مشروعیت داشته باشد. طبق قانون اساسی اوکراین، آقای زلنسکی در حال حاضر چنین مشروعیتی ندارد.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: پوتین آماده دیدار با زلنسکی است، مشروط بر اینکه، صرفاً برای نمایش و جلب توجه نباشد.

لاوروف با بیان اینکه اهداف عملیات نظامی ویژه در اوکراین محقق خواهد شد، گفت: روسیه باید هرگونه تهدید امنیتی از جانب اوکراین را از میان بردارد.

وی درباره موضع اروپا در قبال جنگ اوکراین نیز افزود: واکنش نمایندگان اروپایی به نشست آلاسکا، سفرشان به واشنگتن و اقدامات بعدی نشان می‌دهد که آنها خواهان صلح نیستند.

این دیپلمات ارشد روس گفت: درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین، باید اجماعی وجود داشته باشد که منافع روسیه را در نظر بگیرد. پوتین و ترامپ در آلاسکا درباره گام‌های عملی و مسائل جدی امنیتی گفتگو کردند. اوکراین و اروپا در تلاشند محتوای گفت‌وگوهای پوتین و ترامپ در آلاسکا را به‌ویژه در موضوع تضمین‌های امنیتی، تحریف کنند.

لاوروف با بیان اینکه غرب می‌خواهد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، به قیمت منافع روسیه باشد، افزود: غرب حتی آماده است برای ایجاد بازدارندگی در مقابل روسیه، نیروهایش را در خاک اوکراین مستقر کند.

وی گفت: حق موجودیت اوکراین مشروط به آن است که اجازه دهد مناطقی که در همه‌پرسی‌ها رأی به استقلال داده‌اند، جدا شوند. حضور سرمایه خارجی در کارخانه‌های نظامی اوکراین، آنها را از حملات یا تبعات احتمالی مصون نمی‌سازد.