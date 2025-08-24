به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان روز‌های ۳۰ مرداد تا ۲ شهریورماه در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار شد و تیم ایران توسط پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم به مدال طلا، اهورا بویری و محمدهادی صیدی در اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره و محمد جواد ابوطالبی و ابوالفضل فتحی تزنگی در اوزان ۶۳ و ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی ایران با اقتدار و با ۱۱۷ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های ارمنستان با ۹۸ امتیاز و آذربایجان با ۹۰ امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر ۳ از سد توران داش دمیروف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدامین عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر دراگوس دراگا از رومانی را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب عمر آلتاش از ترکیه شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله بعد، عبدولی حذف شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مورات آریکوگلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر تسوتنی بوکیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ابوطالبی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۵ مغلوب الکس مارگاریان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر لاندان دروری از آمریکا را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر کریستین میلنکوف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم غلامرضا عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد آندری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۸ بر صفر سایا برونر از سوئیس را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل فیاض بک اشمیرزایف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم احمدرضا محمدیان در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب آریوناس کولیتسوپولوس از یونان شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله نیمه نهایی، محمدیان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر زالان پک از صربستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر یوسف توسون از ترکیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر راتبک پایازبکوف از قرقیزستان را از پیش برو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر زائور بسلیکویف از روسیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. بویری در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر ۱ مغلوب آنری پوتکارادزه از گرجستان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۸۲ کیلوگرم رضا آذرشب پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر آروین خسروی از آمریکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب مارتیک پتروسیان از ارمنستان شد؛ و با توجه به مغلوب شدن این حریف در مرحله نیمه نهایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل آفان ساماجیچ از بوسنی را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آندری رودین از کرواسی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. صیدی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ از سد ایلیا کوماروف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب ایهور یاکوشنکو از اوکراین شد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی صبا پورتسلادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر تالاسبک بوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فتحی در این مرحله با نتتیجه ۴ بر ۲ مقابل کوپانی لازلو از مجارستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب علی الیاسوف از روسیه شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ ویاچاسلاو فدارینا از بلاروس را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.

رده بندی تیمی و انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی تیمی: ۱- ایران ۱۱۷ امتیاز ۲- ارمنستان ۹۸ امتیاز ۳- آذربایجان ۹۰ امتیاز ۴- ازبکستان ۸۵ امتیاز ۵- قزاستان ۷۵ امتیاز ۶- گرجستان ۶۷ امتیاز ۷- اوکراین ۶۴ امتیاز ۸- ژاپن ۵۲ امتیاز ۹- قرقیزستان ۵۱ امتیاز ۱۰- هند ۴۷ امتیاز

رده بندی انفرادی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- پیام احمدی (ایران) ۲- توران داش دمیروف (آذربایجان) ۳- دایسوکه موریشیتا (ژاپن) آرسن ژوما (قزاقستان)

۶۰ کیلوگرم: ۱- آیخان جوادوف (آذربایجان) ۲- یوریک مخیتاریان (ارمنستان) ۳- سوراج (هند) و واختانگ لولویا (گرجستان) ... ۱۱- محمدامین عبدولی (ایران)

۶۳ کیلوگرم: ۱- آیتجان خالماخانوف (ازبکستان) ۲- آلکس مارگاریان (ارمنستان) ۳- ایگور پونچنکو (روسیه) و محمدجواد ابوطالبی (ایران)

۶۷ کیلوگرم: ۱- ژانتورو میرزالیف (قرقیزستان) ۲- ارزو زاکاریف (روسیه) ۳- فارایم مصطفی یف (آذربایجان) و فیاض بک اشمیرزایف (ازبکستان) ۵- غلامرضا عبدولی (ایران)

۷۲ کیلوگرم: ۱- گاسبر ترتریان (ارمنستان) ۲- احمد کودیروف (ازبکستان) ۳- یوسوف اشرپوف (قزاقستان) و اولیور پادا (فنلاند) ... ۲۰- احمدرضا محمدیان (ایران)

۷۷ کیلوگرم: ۱- آنری پوتکارادزه (گرجستان) ۲- اهورا بویری (ایران) ۳- کیریل والیوسکی (بلاروس) و زائور بسلیکویف (روسیه)

۸۲ کیلوگرم: ۱- میخائیل شکارین (روسیه) ۲- دیاس سیتکالیف (ازبکستان) ۳- عظیم جان سواتولایف (ازبکستان) و تایزو یوشیدا (ژاپن) ... ۸- سیدرضا آذرشب (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- لوکا چوخالیدزه (گرجستان) ۲- عبدالکریم عبدالکدیروف (روسیه) ۳- تمیرلان تورداکین (قزاقستان) و اریک ماتئوسیان (ارمنستان) ... ۸- امیرسام حمدی (ایران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- ایهور یاکوشنکو (اوکراین) ۲- محمدهادی صیدی (ایران) ۳- داریوس کیفر (آلمان) و ایلیا کوماروف (روسیه)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- علی الیاس اف (روسیه) ۲- جمال باکیر (ترکیه) ۳- ابوالفضل فتحی تزنگی (ایران) و ایوان یانوکوفسکی (اوکراین)