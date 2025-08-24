امروز: -
عزاداری روز شهادت امام رضا (ع) در شهرری

دسته جات عزاداری در روز شهادت علی ابن موسی الرضا (ع) از میدان شهرری به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۲۰:۵۰
برچسب ها: شهادت امام رضا ، شهرری ، عزاداری
