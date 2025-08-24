جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده امام رضا (ع) به بیش از ۶۳۶ هزار زائر پیاده رضوی خدمات رفاهی، درمانی و اسکان ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده امام رضا (ع) گفت: تا ظهر امروز ۶۳۶ هزار و ۱۴۰ زائر پیاده به مشهدالرضا مشرف شدند که نسبت به پارسال بیش از ۴۰ درصد افزایش داشت.

حسین رضایی با بیان اینکه ۵۳ درصد از زائران پیاده امسال مرد و ۴۷ زن بودند، افزود: مسن‌ ترین زائر از شهرستان فریمان با ۸۵ سال سن و کوچک‌ ترین زائر طفل سه ماهه از نیشابور بود که به همراه مادرش در این سفر زیارتی حضور داشت.

رضایی ادامه داد: در دهه پایانی صفر امسال، ۱۰۹ هزار و ۸۵۶ زائر پیاده که پیش بینی اسکان در مشهد نداشتند، با همکاری آستان قدس، هیئت های مذهبی و اداره های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و حج و زیارت در ۳۴۹ محل اسکان داده شدند و سه روز از خدمات رفاهی، درمانی و اسکان رایگان برخوردار شدند.

وی اظهار داشت: ۳۸۵ ایستگاه ثابت و ۳۵ ایستگاه سیار در محورهای منتهی به مشهد برپا شد که با احتساب ایستگاههای استان های مجاور، تعداد ایستگاههای خدمت رسانی به ۵۶۹ ایستگاه رسید و بزرگترین آنها ایستگاه جواد الائمه در محور نیشابور به مشهد، ایستگاه رباط خاکستری در محور قوچان به مشهد و ایستگاه روستای علی زینل با همکاری اهالی گرگان و مکتب آل محمد بوده است.

رضایی گفت: در حوزه خدمات درمانی دانشگاه‌ های علوم پزشکی مشهد، نظام پزشکی و پرستاری، گروه‌ های مردم نهاد، گروه‌ های طب سنتی، گروه‌ های ماساژور، هلال احمر، معاونت دارو و درمان دانشگاه، بیمارستان‌ های خیریه و اورژانس با واحد درمان جمعیت خدمتگزاران همکاری داشتند.

وی افزود: در حوزه فرهنگی ۴۵۰ مبلغ آقا و خانم به محل‌ های اسکان زائران و ایستگاه‌ های صلواتی اعزام شدند و بیش از ۳۹۰ روحانی همراه کاروان‌ های پیاده حضور داشتند.

رضایی اظهار داشت: در حوزه مشارکت های مردمی بیش از ۱۲۳۰ خیر با صرف هزینه چند ده میلیاردی در حوزه خدمات رفاهی و اسکان جاده‌ ای کمک داشتند.

وی افزود: تهیه بلیت برای زائرانی که موفق به دریافت بلیت قطار و اتوبوس نشده بودند و اعزام این دسته از زائران به شهرهای مبدا از دیگر خدمات جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا (ع) بود.

جمعیت خدمتگزار زائرین پیاده امام رضا (ع) فعالیت خود را امسال در بیست و چهارمین سال خدمت رسانی، از ۱۰ اردیبهشت آغاز و فعالیت خود را در ۱۴ حوزه خدمت رسانی تعریف کرد و حدود ۳۰ هزار نفر در قالب این جمعیت به زائران خدمت رسانی کردند.