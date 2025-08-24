سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: پرسپولیس بسیار تیم خوب و قوی است و این موضوع کار را برای ما سخت می‌کند، امیدوارم شاهد بازی خوب با نتیجه برتر باشیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در چارچوب هفته دوم لیگ برتر، فردا دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار می‌شود.

محرم نویدکیا شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار پرسپولیس و سپاهان با بیان اینکه بازی‌های این ۲ تیم همواره حساس بوده است، افزود: امسال این تیم‌ها تغییراتی داشتند، وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس یکی از مربیان با کلاس فوتبال ایران است، در تیم ملی با او هم بازی بوده‌ام، ما هفته گذشته ۲ امتیاز مهم را از دست دادیم و باید خودمان را برای بازی سخت فردا آماده کنیم.

وی افزود: رکورد‌های قبلی تیم مثل شمشیر دو لبه است، فوتبال را با یک برد و یک باخت نباید قضاوت کرد، روند بازی یک تیم مهمتر است.

نویدکیا خاطر نشان کرد: تشویق هواداران در بازی فردا به ما کمک می‌کند و امیدوارم ورزشگاه مملو از حضور آن‌ها شود.

نویدکیا درباره حضور پیام نیازمند در پرسپولیس گفت: فوتبال همین است و نمی‌شود انتظار داشت یک بازیکن ۱۵ سال در یک تیم باشد، برخی بازیکنان اختلاف سلیقه دارند و ممکن است جدا بشوند و بروند، در نهایت ۲ تیم رقابت دارند و پیام نیازمند هم دروازه‌بان پرسپولیس است.

سرمربی سپاهان درباره وضعیت محمد کریمی گفت: یکی از بهترین بازیکنانم را از دست دادم و امیدوارم هرچه زودتر به فوتبال برگردد.

نویدکیا افزود: بازیکنان خارجی به خاطر جنگی که اتفاق افتاد به ایران نمی‌آمدند، از طرفی بازیکنانی هم که به ایران می‌آیند زیاد بازی نکرده‌اند، مهم این بود بازیکنانی را جذب کنیم که در سه سال گذشته در تیم‌هایی که بازی کرده‌اند جزو نفرات اصلی بوده‌اند.

وی ادامه داد: بازیکن‌هایی هم که ما می‌خواستیم، اما در ادامه به استقلال پیوستند به این دلیل بود که مبالغی را که از ما می‌خواستند خیلی زیاد بود و نتوانستیم آنها را جذب کنیم.

نویدکیا درباره حضور یک بازیکن با بیماری هپاتیت در این بازی گفت: این موضوع را باشگاه و متولیان بهداشت پیگیری می‌کنند و تصمیماتی گرفته می‌شود که به صلاح همه باشد.