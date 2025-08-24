رئیس قوه قضائیه با بازدید از موکب های اطراف حرم رضوی، در جریان نحوه خدمت‌ رسانی به زائران حضرت رضا (ع) قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین محسنی اژه‌ ای، رئیس قوه قضائیه، از موکب های اطراف حرم رضوی از جمله موکب «باب الکاظم» اصفهانی ها بازدید کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ ای، امروز با حضور در این موکب ها، در جریان نحوه خدمت‌ رسانی به زائران حضرت رضا (ع) قرار گرفت.

رئیس قوه قضاییه روز گذشته نیز از تعدادی از موکب های پذیرایی از زائران پیاده در مشهد بازدید کرد.

زیارت حرم مطهر رضوی، حضور در مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) و دیدار با تولیت آستان قدس رضوی از دیگر برنامه های سفر رئیس قوه قضاییه در ایام دهه آخر صفر به مشهد بود.