درگیری امروز میان نیروهای پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر در استان هلمند در جنوب افغانستان ۹ کشته و زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، رسانههای محلی افغانستان امروز اعلام کردند: بر اثر درگیری میان نیروهای پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان «بهرامچه» استان هلمند، دستکم چهار نفر کشته و پنج نفر زخمی شدهاند.
این درگیری در نزدیکی مرز مشترک افغانستان و پاکستان به وقوع پیوست. گفته میشود سه نیروی پلیس در این درگیری زخمی شدند. این درگیری زمانی آغاز شد که قاچاقچیان میخواستند تریاک را از پاکستان وارد افغانستان کنند. هویت افراد کشتهشده در این درگیری تاکنون روشن نیست. مسئولان محلی هلمند هنوز در مورد این درگیری اظهارنظر نکردهاند.
استان هلمند در جنوب افغانستان چند سال قبل بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در در دنیا بود، اما در سالهای اخیر جغرافیای تولید مواد مخدر به شمال شرق افغانستان منتقل شده است. هرچند سه سال قبل رهبر طالبان، تولید و قاجاق مواد مخدر را ممنوع کرده است، اما قاچاق مواد مخدر همچنان از مهمترین مسائل افغانستان است.