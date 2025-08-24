پخش زنده
امروز: -
آثار برگزیده پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش در گالری استاد فرشچیان فرهنگسرای سعدی کیش به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش با هدف ترویج فرهنگ حسینی، ثبت آیینهای عزاداری و زنده نگه داشتن نهضت عاشورا با هنر عکاسی برگزار شد.
حدود هزار و پانصد عکس از ۲۷۰ عکاس ایرانی و سه شرکتکننده از کشور عراق به دبیرخانه ارسال شد.
آثار در سه بخش دوربین حرفهای، بخش ویژه کیش و عکاسی با تلفن همراه در این عکسواره شرکت کردند.
غوغا بیات، امیر حسامینژاد و محمدجواد مشهدی، داوران این عکسواره پس از بررسی تمامی آثار در چندین نشست تخصصی، فهرست نهایی آثار منتخب را برای حضور در نمایشگاه عکس محرم کیش اعلام کردند.
امین رحمانی از قزوین، جعفر همافر، فاطمه راحمی، فاطمه رضایی و فرین علی نیا از کیش، مهدی طاهری، فاطمه جهانی و متین جعفرزاده کلهرودی از تهران، محسن کرمعلی، فاطمه سادات عظیمی و مهدی یعقوبی از قم، محمد جواد بهارلو و نگین محمدی فرد از اصفهان، علی معرف و محمد قائدی از اهواز، یاسر محمدخانی و سمیه آهنگرانی از اراک، نرجس شاکری و هادی دهقانپور با دو اثر از مشهد، حمید عظیمی از شهرستان تکاب، حمید واحدی از کرمانشاه، حمیدرضا حمزهپور از ارومیه، سعید نیکپور با دو اثر از رشت، علی ابک از سمنان، فاطمه علیپور از ایلام، محسن کابلی با دو اثر از گرگان و مهدی دهقانی اشکذری از یزد به مرحله نهایی عکسواره راه یافتند.
مراسم اختتامیه این رویداد سوم شهریور برگزار میشود و از نفرات برتر هر بخش تجلیل میشود.