سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد گفت: فکر می‌کنم بازی فردا مقابل تیم آلومینیوم اراک یک بازی فیزیکی و درگیرانه باشد و مسابقه‌ای است که اتفاقات، نتیجه بازی را رقم خواهد زد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید‌مهدی رحمتی سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد عصر امروز (یکشنبه) در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل آلومینیوم اراک گفت: تیم آلومینیوم یک باشگاه ساختارمند با یک کادر فنی خوب و قوی است و دارای بازیکنانی که فکر می‌کنم در این باشگاه دستچین و گلچین می‌شوند.

وی در ادامه افزود: جوانان بسیار خوب و با استعداد‌های بسیار خوب به باشگاه آلومینیوم اضافه می‌شوند و در این باشگاه رشد می‌کنند و پا می‌گیرند. آلومینیوم اراک یک تیم خیلی خوب، خیلی قوی و خیلی ساختارمند است و با توجه به بازیکن باتجربه که چندین و چند سال است در این تیم حضور دارند، یک تیم منسجم و خوبی را تشکیل داده‌اند.

رحمتی تصریح کرد: فردا بازی بسیار سختی را در پیش داریم. فکر می‌کنم بازی فردا مقابل تیم آلومینیوم اراک یک بازی فیزیکی و درگیرانه باشد و مسابقه‌ای است که اتفاقات نتیجه بازی را رقم خواهد زد. بعد از بازی مس رفسنجان که مقداری ایرادات داشتیم، سعی بر رفع ایرادات تیم شد و اکنون برای بازی مقابل آلومینیوم اراک تمام بازیکنان هم به لحاظ بدنی و هم به لحاظ ذهنی آماده هستند و برای بازی فردا تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا بتوانیم بهترین نتیجه‌ای را که درخور شأن تیم خیبر خرم‌آباد است، کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد خاطر نشان کرد: بین من و حسینی و همچنین همکاران ایشان و مدیرعامل باشگاه آلومینیوم ارتباط خوبی وجود دارد. بعد از دو سال کار کردن در باشگاه آلومینیوم از تیم جدا شدم، اما همیشه برای مجموعه آلومینیوم آرزوی موفقیت داشتیم و ارتباط خوبی بین ما برقرار بوده و سعی بر این است در مواقع لزوم با هم بازی دوستانه‌ای را انجام دهیم.

وی ادامه داد: دقیقاً زمانی که ما با هم بازی کردیم فکر می‌کنم نخستین بازی تدارکاتی ما با تیم لیگ برتری بود و فکر می‌کنم تیم آلومینیوم هم به همین شکل بود. دو تیم در شرایط بدنسازی بودیم و اصلاً بازی نخست را نمی‌توان ملاک قرار داد و اقدامات برای بازی فردا را براساس بازی نخست فصل برنامه‌ریزی کرد.

رحمتی یادآور شد: تیم آلومینیوم را در بازی مقابل گل‌گُهر تیم خوبی دیدم و موقعیت‌های خیلی زیادی را روی دروازه گل‌گُهر خلق کردند. به طور کلی آلومینیوم تیمی منسجم و خوب بود. شاید می‌توان گفت این مزیت استفاده و ماندن حسینی به مدت سه سال در یک باشگاه است که از یک تعداد بازیکنان جوان و گمنام توانسته است چنین تیمی را بسازد که متأسفانه این موضوع در باشگاه‌های دیگر اتفاق نمی‌افتد.

سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد تأکید کرد: خوشبختانه باشگاه آلومینیوم به حسینی سرمربی تیم اعتماد کرده و ایشان به مدت سه سال در این تیم فعالیت داشته است که ثمره آن را در باشگاه آلومینیوم شاهد هستیم. امیدوارم فوتبال ما هم به همین سمت و سو پیش برود که به مربیانی که واقعاً لیاقت دارند اعتماد کنند و چندین سال زمان بدهند که کار کنند تا بتوانند اتفاقی را که می‌خواهند در تیم یا باشگاه‌شان رقم بزنند.

وی خاطرنشان کرد:‌ای کاش در بازی فردا VAR باشد چرا که هم به جامعه داوری می‌تواند کمک کند و هم یک آرامشی را به نیمکت هر دو تیم می‌دهد و هر دو تیم می‌دانند یک ناظر ویژه بازی وجود دارد و اگر اتفاقی در شرایط بازی بیفتد مطمئناً در مواقع لزوم به داور کمک می‌کند. فکر می‌کنم VAR به آرامش فوتبال ما خیلی بیشتر کمک می‌کند، پس ما باید تلاش کنیم هرچه زودتر و هرچه سریع‌تر برای تمام بازی‌ها VAR داشته باشیم.