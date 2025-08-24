آتشسوزی و انفجار سنگین در چند سوله و فروشگاه بابل، پس از دو ساعت تلاش بیوقفه آتشنشانان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مازندران، مدیرعامل آتشنشانی بابل گفت: ساعت ۱۶:۴۸ امروز، با اعلام وقوع حریق در سوله ساخت کنتور گاز که سقف مشترک با فروشگاه بزرگ رنگ و اسپری، مغازه تعویض روغن و سوله سبدسازی داشت، پنج اکیپ عملیاتی از ایستگاههای یک، دو، پنج و هفت به همراه پنج خودرو سنگین اطفایی و دو خودروی پشتیبان آبرسان به محل حادثه اعزام شدند.
مهدی اکبری افزود: دو اکیپ عملیاتی از آتشنشانی قائم شهر نیز برای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند و با عملیات گسترده و نفسگیر، پس از حدود دو ساعت آتش را مهار و محل را ایمنسازی کردند.
وی گفت: شدت انفجار و آتشسوزی به حدی بود که شعلهها از فاصله دور نمایان و دود غلیظ در آسمان شهر مشاهده میشد، اما خوشبختانه حادثه تلفات جانی در پی نداشت.
اکبری اضافه کرد: عملیات لکهگیری و تهویه محل نیز انجام و محل پس از ایمنسازی کامل به مسئولان مربوطه تحویل شد.