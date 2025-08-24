پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک از آمادگی تیمش برای دیدار با خیبر خرم آباد خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدمجتبی حسینی عصر یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با خیبر خرمآباد در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران افزود: فردا نخستین دیدار خانگی فصل جدید را برگزار میکنیم و بعد از شکست هفته گذشته، بازی با خیبر برای ما حساستر شده است، خوشبختانه میدانیم با تیم با کیفیتی بازی داریم و مثل سایر بازیها، بازی سختی برابر نماینده خرم آباد خواهیم داشت.
حسینی ادامه داد: البته با بازیکنان جوانمان و داشتن یک تیم همدل و سخت کوش، امیدواریم با یک بازی خوب و حمایت تماشاگران بتوانیم از پس این بازی بربیاییم.
او گفت: از تیم خیبر شناخت خوبی داریم، البته در فوتبال امروز تیمها از همدیگر شناخت دارند و امیدوارم بازی فردا، بازی با کیفیت و تماشاگرپسندی باشد، هفته گذشته هم با وجود شکست، بازی خوبی را برابر گل گهر به نمایش گذاشتیم.