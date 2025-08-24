پخش زنده
امروز: -
پیمان قویدل، ملیپوش کشورمان در ماده کایاک یکنفره ۵۰۰۰ متر مردان، در جایگاه بیستوپنجم رقابتهای قهرمانی جهان ایستاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قایق رانی آبهای آرام قهرمانی جهان در شهر میلان ایتالیا در حال برگزاری است و تیم ملی ایران با حضور علی آقامیرزایی و پیمان قویدل و با هدایت آرش بصارتدار در این رقابتها شرکت کرده است.
در ماده کایاک یکنفره ۵۰۰۰ متر مردان، قویدل در فینال A با ۳۸ پاروزن از کشورهای مختلف جهان رقابت کرد و در نهایت جایگاه بیستوپنجم را به دست آورد. در این ماده نمایندگان دانمارک، آفریقای جنوبی و مجارستان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
با این نتیجه، پرونده نمایندگان کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ایتالیا بسته شد.