وزیر امور خارجه کشورمان موفقیت تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک کشورمان در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و کسب ۵ مدال طلا را تبریک گفت.

تبریک وزیر امور خارجه به تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک

تبریک وزیر امور خارجه به تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان از درخشش تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان در المپیاد جهانی نجوم تقدیر کرد.

اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم، با درخشش بی‌نظیر و کسب ۵ مدال طلای ارزشمند، نه تنها برای سومین بار نام ایران را در صدر جهان قرار دادند، بلکه با ایستادن در اوج علم و دانش تاریخ‌سازی کردند.

این پیروزی بزرگ، نشانه‌ای از تلاش بی‌وقفه، انگیزه‌ی بی‌پایان و ذهن‌های خلاق ایرانی است که با عزمی راسخ و اراده‌ای آهنین، هر روز در مسیر پیشرفت، نوآوری و کشف حقیقت گام برمی‌دارند.

به تمامی اعضای این تیم درخشان و پرافتخار، و مربیان و اساتید آنها صمیمانه تبریک می‌گویم. امروز یک ایران به شما می‌بالد.