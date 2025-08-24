پخش زنده
احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان با صدور پیامی قهرمانی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران را در پیکارهای جهانی تبریک گفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی یکشنبه شب در پیامی کسب عنوان قهرمانی جهان توسط تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران را در آستانه ماه ربیعالاول تبریک گفت.
متن پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:
ملت شریف و ورزشدوست ایران، فرارسیدن ماه ربیعالاول ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارت را تبریک میگویم و خدا را شاکرم که روشنی این ماه با قهرمانی سرافرازانه تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران دررعرصهی رقابتی جهانی همراه شد.
آنچه مسلم است کشتی همواره پیشگامی خود را در استمرار مدالآوری و قهرمانی در رویدادهای مختلف آسیایی و جهانی حفظ کرده و در این رقابتها نیز از قدرتنمایی و بروز توانمندی کشتی فرنگی جوانان ایران همچنون دیگر اهالی کشتی و مردم علاقمند به این رشته، بسیار خشنود شدم.
بدون شک کشتی ایران در بخش آزاد نیز توانمندی خود را بارها در دنیا به منصه ظهور رسانده و اکنون نیز فدراسیون کشتی در قالب برنامههای راهبردی خود، همچنان باید مسیر افتخارآفرینی کشتی آزاد و فرنگی را در رویدادهای مهم آتی پیش ببرد.
مراتب قدردانی خود را از فدراسیون کشتی و مربیان زحمتکش در سراسر ایران اعلام میدارم و به قهرمانان کشتی فرنگی جوانان ایران که عزتمندانه بار دیگر نام ایران عزیز را مقتدرانه در این رقابتها به ثبت رساندند، همچنین کادر فنی و سرپرستی و مردم علاقمند ورزش بویژه عاشقان کشتی تبریک میگویم.