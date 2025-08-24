امروز: -
اجتماع امام رضایی‌ها کرمان

هم زمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) عصر یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ اجتماع امام رضایی‌ها کرمان از چهارراه پاسداران تا میدان عاشورا با برپایی موکب های فرهنگی و پذیرایی برگزار شد.
عکاس :مهلا جنابی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۲۲:۳۲
برچسب ها: امام رضا(ع) ، شهادت امام رضا(ع) ، کرمان
