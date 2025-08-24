به گزارش خبرگزاری صداوسیما صدیقه ترابی در این بازدید، مدیران پالایشگاه گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه کاهش آلاینده‌های هوا، مدیریت پساب صنعتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای استاندارد‌های تولید سوخت ارائه کردند.

همچنین اجرای طرح های مهمی همچون نصب تجهیزات کنترل آلاینده‌ها و طرح کاهش گوگرد در فرآورده‌های نفتی بررسی شد.

معاون محیط‌زیست انسانی هدف از این بازدید را ارزیابی میزان پیشرفت طرح های زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی برای تسریع در اجرای طرح‌ها عنوان کرد و بر لزوم انطباق فعالیت‌های پالایشگاه با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی تأکید داشت.