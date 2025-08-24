پخش زنده
معاون محیطزیست انسانی سازمان محیط زیست در بازدید از پالایشگاه نفت امام خمینی (شازند – اراک)، روند اجرای طرحهای بهسازی و بهبود کیفیت زیستمحیطی این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما صدیقه ترابی در این بازدید، مدیران پالایشگاه گزارشی از آخرین اقدامات انجامشده در زمینه کاهش آلایندههای هوا، مدیریت پساب صنعتی، بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای استانداردهای تولید سوخت ارائه کردند.
همچنین اجرای طرح های مهمی همچون نصب تجهیزات کنترل آلایندهها و طرح کاهش گوگرد در فرآوردههای نفتی بررسی شد.
معاون محیطزیست انسانی هدف از این بازدید را ارزیابی میزان پیشرفت طرح های زیستمحیطی و برنامهریزی برای تسریع در اجرای طرحها عنوان کرد و بر لزوم انطباق فعالیتهای پالایشگاه با استانداردهای ملی و بینالمللی تأکید داشت.