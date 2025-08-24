به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای مهدی سلیمانی با اشاره به جزییات این آمار نوشته است که تا کنون ۱۲ دانشگاه، ۶۵۰ مدرسه، ۸۰ کتابخانه عمومی، ۳۰ مرکز فرهنگی و ۲۵۰ هزار خانه مردم فرهنگی غزه ویران شده‌اند.

وی همچنین اعلام کرده است علاوه بر کتاب‌های موجود و سوخته در موسسه‌های اسناد رسمی و تاریخی آن منطقه کهن، ۷ میلیون نسخه در دو سال گذشته در غزه از بین رفته است.

قائم مقام مجمع ناشران انقلاب از این رویداد به عنوان «هولوکاست فرهنگی » یاد کرده است.