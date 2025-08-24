پخش زنده
امروز: -
جنبش حماس اعلام کرد: تجاوز اشغالگران به یمن نقض آشکار قوانین بین المللی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از قدس، جنبش حماس اعلام کرد تجاوز اشغالگران علیه کشور یمن، نقض آشکار حاکمیت کشورهای عربی و قوانین بینالمللی است.
این تجاوز فاشیستی با هدف منصرف کردن یمن از حمایت از مردم مظلوم ما صورت میگیرد که مستلزم اتخاذ موضعی روشن عربی و اسلامی است که از یمن حمایت کند و در کنار مردم ما در مواجهه با وحشیگری این رژیم و اهداف استعماری آن بایستد، به ویژه پس از آنکه نتانیاهو جنایتکار جنگی آشکارا آرزوی خود را برای تحقق توهم "اسرائیل بزرگ" به قیمت سرزمینهای عربی اعلام کرد.
حماس اعلام کرد ما از موضع شجاعانه برادرانمان در "انصارالله"، نیروهای مسلح یمن و مردم برادر یمن که بارها حمایت مداوم خود را از مردم ما در مواجهه با وحشیگری اعلام کردهاند، بسیار قدردانی میکنیم. ما از کشورهای عربی و اسلامی و همه نیروهای آزاد میخواهیم که به این راهپیمایی شرافتمندانه برای پایان دادن به اشغال و آزادسازی اماکن مقدس و سرزمینهای اشغالی عربی بپیوندند.