مراسم لاله گردانی خدام در حرم شاهچراغ در شام غریبان شهادت امام رضا (ع)

مراسم لاله گردانی خدام در حرم احمد ابن موسی علیه سلام (شاهچراغ) در شام غریبان شهادت امام رضا (ع) برگزار شد
عکاس :علی محمدی راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۲۲:۵۲
برچسب ها: شام غریبان ، لاله گردانی ، شاه چراغ
