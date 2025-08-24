به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آمده است: درخشش فرنگی کاران کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان با کسب ۱ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز به میزبانی کشور بلغارستان و ایستادن بر سکوی قهرمانی جهان را به مسئولان فدراسیون، کادر فنی و افتخار آفرینان شایسته کشورمان بخصوص خانواده همیشه افتخار آفرین کشتی تبریک گفته و ضمن قدردانی از تلاش‌های کشتی گیران اعزامی برای به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشورمان در این رقابت‌ها برای مجموعه زحمتکش فدراسیون در دیگر رقابت‌های پیش رو بخصوص بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آرزوی موفقیت دارد.